Domenica 18 aprile Dilettasarà a bordo campo insieme a Stefano Tiribocchi per il match con fischio d'inizio alle 12,30, in onda su Dazn, tra Milan e Genoa, valevole per la 31esima giornata di Serie A. Ieri ha mangiato una pizza con le amiche, oggi invece ha studiato in vista della partita di domani, come dimostra lo scatto sexy sul suo profilo Instagram.