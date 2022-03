La sosta per le Nazionali è stata occasione di grande vacanza per molti protagonisti del mondo del pallone e del nostro sport. Fra questi c'è il recordman e medaglia d'oro Olimpiaca Marcell Jacobs e la bellissima conduttrice di Dazn, Diletta Leotta.



I due, fra bagni al mare e tuffi in piscina, si sono anche sfidati ad una corsa sulla sabbia del deserto. Chi ha vinto alla fine? Ecco il video della gara e gli scatti della splendida Diletta nella nostra gallery.