Non c'è più alcun dubbio, oltre che ad essere una delle ragazze più belle d'Italia, Diletta Leotta è sicuramente anche la donna del momento per il mondo dello sport in tv e non solo. Dai programmi Sky a Diletta Gol su Dazn, fino al ruolo di presentatrice di eventi tv e non solo come Miss Italia, il Gran Galà del calcio e i Gazzetta Award, Diletta è ovunque e ovunque va non passa inosservata. Un fisico da urlo che cattura l'occhio, come successo sul palco del gran galà del calcio (la foto di Milinkovic-Savic ha fatto il giro del web), abbinato ad una sempre più raffinata abilità nel condurre show ed eventi. Diletta ha fatto strada e si sta meritando tutto il successo che sta avendo. Applausi.