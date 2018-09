Bene, bravi, bis. Federico Dimarco e Andrea Petagna hanno aperto e chiuso la quarta giornata di campionato in Serie A con i classici gol dell'ex. Sabato pomeriggio il giovane terzino del Parma ha beffato l'Inter a San Siro con un gran sinistro alla Roberto Carlos, segnando la sua prima rete da professionista. Ieri sera il centravanti della Spal ha punito l'Atalanta di Gasperini con una doppietta, la prima in carriera.



Entrambi hanno festeggiato alla grande, com'è giusto che sia. Il gol è l'essenza del calcio e va sempre celebrato come si deve, anche contro le ex squadre. Non ce ne voglia il buon Quagliarella che preferisce non esultare quando segna al proprio passato, ma noi siamo dalla parte di Petagna e Dimarco.



Gioire dopo un gol è un diritto e un dovere: anche per una questione di rispetto verso i tifosi di oggi. Senza mancarne a quelli di ieri, come fece Adebayor con quella famosa corsa sotto la curva dell'Arsenal. Un gesto indimenticabile, come le mani alle orecchie del Fenomeno Ronaldo (auguri, oggi compie 42 anni) nel derby Inter-Milan, di Osvaldo in Roma-Juve e Icardi in Samp-Inter. O ancora lo "sciacquatevi la bocca" di Bonucci nell'ultimo Juventus-Milan.