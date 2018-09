Federico Dimarco, terzino sinistro del Parma, parla a Sky Sport dopo la vittoria di San Siro sull'Inter: "Sono tornato solo in settimana per i miei impegni in Under 21, ma l'abbiamo preparata alla grande, ce la siamo meritata perché abbiamo lottato fino alla fine, come un grande gruppo. Gol alla Roberto Carlos? Sono contento per il gol, ma non esageriamo con i paragoni. Il gol lo dedico a mia figlia".



SUL GOL - "Ho fatto un bell'anticipo su Politano, mi son detto di calciare, l'ho presa bene e ho fatto un gran gol. Dispiace aver fatto gol all'Inter perché sono interista, ma per noi è un gol molto importante".



SUL SOGNO INTER - "Tornare all'Inter? Non so se è questo il destino, ma ora penso al Parma. In futuro si vedrà, io lavoro sempre per rimanere concentrato e fare una grande stagione. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi penseremo alla prossima partita"