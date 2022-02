Dai primi calci da bambino nella zona Porta Romana a Milano, fino al sogno scudetto con la maglia dell'Inter.si racconta a tutto tondo al Web Media Day: "Ho passato alcuni momenti complicati tra i quali due gravi infortuni, ma ho sempre cercato di restare lucido e alla fine il lavoro ha dato i suoi risultati - ha detto il terzino nerazzurro - Io e mio fratello siamo cresciuti insieme, per me è un punto di riferimento; ci sentiamo ogni giorni e ci diamo consigli per migliorare"- "Vestire questa maglia per me è un piacere, non un peso. Quando si esce da un settore giovanile così importante si è abituati al meglio;. Gli altri ex compagni della Primavera li sento ancora, penso a Bonazzoli e Radu, col quale siamo stati tre anni insieme".- "Lo ringrazierò per sempre, perché. Ha un metodo diverso da quello di Inzaghi, ma tutti e due mi hanno aiutato molto. La Nazionale? Una nuova convocazione dipende solo da me e dalle mie prestazioni".- "Non temiamo nessuno, l'anno scorso abbiamo vinto e anche se stiamo facendo un po' fatica- "La concorrenza non mi fa paura, l'importante è che rimanga viva la competizione tra noi;, e con Kolarov che mi dà sempre molti consigli".- "Lo volevo già dall'estate e. Sono sempre a disposizione dell'allenatore, dopo il passo falso col Sassuolo siamo pronti a ripartire contro il Genoa col piede giusto".