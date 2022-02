Nonostante il suo momento non sia tra i più brillanti, presto l'Inter proporrà il rinnovo a Samir Handanovic. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Si lavorerà con nuovi incontri da mettere in calendario, quelli che al momento mancano per Stefan de Vrij: l’olandese assistito da Raiola è tutelato da un contratto fino al 2023 e di un eventuale prolungamento non si è ancora discusso. Insomma, se arrivasse una offerta in estate, nessuno si strapperebbe i capelli. Al contrario, nonostante qualche papera indigesta, al portiere-capitano prestissimo verrà proposto un altro anno di contratto, necessario per ammorbidire l’atterraggio di Onana a Milano”.