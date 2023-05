Il terzinoha presentato in conferenza stampa l'eruoderby di Champions League contro il"Al di là che è una semifinale, come tutti i derby è sempre bello giocarli. Ne ho anche visti tanti. Sono comunque contento di giocarmi una semifinale di Champions contro il Milan"."Penso che il Milan abbia dimostrato di aver passato due turni difficili, uno con il Tottenham e uno con il Napoli neocampione d'Italia. Loro erano i campioni d'Italia in carica perciò sappiamo cosa ci aspetta domani, cercheremo di dimostrare a noi stessi quanto valiamo"."Per me tutti i gol sono importanti, ma al di là del gol personale quello che interessa a me è solo che vinca l'Inter""Sapevamo di avere un girone difficile sulla carta. Sul campo abbiamo dimostrato quanto valiamo. Contro il Barcellona abbiamo fatto risultato sia in casa che in trasferta e abbiamo dimostrato di esserci meritati di essere arrivati fino a qui"- "Li conosciamo bene, ma sappiamo che comunque loro sono i campioni d'Italia in carica dell'anno scorso e sarà una bella partita""Non c'è nessun sentimento di vendetta. Da allora è passato tanto tempo. Pensiamo solo al presente e a noi""Nel 2003 ero aSan Siro, non ho bei ricordi da tifoso interista. Però pensare che 20 anni fa ero lì a vederla e che domani potrò giocarla è un'emozione incredibile"."Possiamo definirla come una semifinale di Champions, sappiamo quanto vale"."Sentimenti? Sono forti, è un derby""Lui Noi pensiamo a noi stessi e fare una grande partita domani. Poi penseremo a quella di ritorno. Con Calabria ci siamo affrontati tante volte, alcuni derby li abbiamo vinti, altri persi, ma sarà una bella sfida"."Penso che affrontare questo tipo di partite ci vogliono testa e cuore e pensando alla singola partita. Se si va troppo in là con la partita si rischia di lasciare per strada qualcosa"."Non preparo i cori col megafono, vengono spontanei""Il mio rendimento è merito della squadra. Sono cresciuto a livello di testa e a livello fisico. Sono più abituato a partite importanti".