L'ultimo sabato di campionato ha sancito la grande vittoria calcistica di Milano su Roma, con, con una delle due reti segnata in entrambi i casi dai due laterali sinistri,. Parliamo di due giocatori che giocano sulla stessa fascia, ma che interpretano, terzino e quinto di centrocampo; questo non significa però che siano del tutto incomparabili, posto che si tenga presente la differenza posizionale. Si tratta dei, che spesso e volentieri si appoggiano i primi sulle sgroppate e le percussioni del francese, i secondi sugli inserimenti e i palloni velenosi messi in mezzo dall'italiano.In un momento storico in cui i migliori terzini sinistri del mondo sono un po' in affanno,per chi parte dalla linea difensiva, sono un ottimo numero, tenendo conto anche del fatto che molto spesso si accentra e aiuta la manovra cercando di sfondare, creare superiorità numerica e lasciare la conclusione agli attaccanti. Gli altri terzini?del Real Madrid è tormentato dagli infortuni e Ancelotti adatta Camavinga in quel ruolo,del Bayern Monaco è immusonito dalle sue turbe personali del Liverpool è risucchiato dall'annata non esaltante dei Reds. Il Manchester City addirittura gioca con Aké largo perchénon erano quello che Guardiola cercava sulla mancina. "Theo? È un giocatore di altissimo livello, maLo abbiamo detto,parte da una posizione più avanzata rispetto a Theo. Ma è comunque notevole che abbia fatto registrare fino ad oraDefinitivamente accantonata la soluzione braccetto con Bastoni alle sue spalle, Dimarco ha potuto dare libero sfogo alla sua tecnica elevata a fronte di mezzi fisici non eccellenti, cui abbina un ottimo senso dell'inserimento: emblematico il gol di Roma, con la combinazione quinto-quinto su assist di Dumfries.Quello arabo è stato il primo derby che ha visto uno dei due a segno, o comunque nel tabellino come autore di gol o assist:, in cui ha raccolto solo tre cartellini gialli e uno rosso. Bilancio complessivo contro i nerazzurri per il francese:. Un po' meglio, che contro il Milan in carriera oltre al gol sopra citato conta. Rimane da confrontare il rendimentodei due mancini:. Uno è attualmente il migliore al mondo, ma l'altro fa meglio di lui in tutte le statistiche.