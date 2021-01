di Roberto Mancini con vista al prossimo Europeo,. I risultati di un anno e mezzo di apprendistato a lezione da Ivan Juric sono sotto gli occhi di tutti, se l'Hellas Verona viaggia a ritmo da Champions League - addirittura con 7 punti in più rispetto alla scorsa meravigliosa stagione - lo deve anche alla crescita esponenziale di. Contro il Crotonein campionato dopo il capolavoro contro il Torino, a dare continuità al magic moment del laterale milanese. Il più giovane calciatore italiano a mettere a referto almeno due gol e altrettanti assist in Serie A,- Arrivato a campionato in corso nella passata stagione, da febbraio era entrato nelle rotazioni del tecnico gialloblù, mentre sin dall'inizio di questo campionato Dimarco, complici le defezioni in quella zona del campo di Lazovic., acquisendo quella duttilità che può diventare un punto di forza per imporsi in contesti più esigenti e competitivi. Come l'e che rappresenti una garanzia anche in prospettiva futura.- La disastrosa operazione Dalbert - acquistato per 21 milioni di euro nell'estate 2017 e giunto al secondo prestito consecutivo dopo quello alla Fiorentina per scongiurare il rischio della minusvalenza - è un ricordo ancora molto fresco e l'arrivo un anno fa di Young è stata soltanto una soluzione tampone considerando anche la carta d'identità dell'inglese. Servirebbe un investimento importante per la prossima stagione, ma il delicato momento finanziario attraversato dalla società nerazzurra non aiuta. Ecco perchéIl tempo per trovare una soluzione non manca e nel frattempo il ragazzo classe '97 potrà proseguire il suo percorso di crescita. Con un occhio anche alla Nazionale?