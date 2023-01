, con Gosens e Darmian prima e seconda scelta a sinistra. Invece, quando siamo giunti a praticamente metà della stagione, la: Dumfries è tornato a pezzi dai Mondiali,. La gara di ieri contro il Milan è stata anche, deludente come tutta la squadra di Pioli. E oltre alla gioia del professionista, c'è anche quella del tifoso, condivisa con l'altoparlante e i cori dei tifosi giunti fino a Riad.Con. Tutti hanno negli occhi la papera di Radu sul gol di Sansone, maE il gol vale 1 proprio come quello che poi ha indirettamente decretato la vittoria del Milan in campionato.- era ancora agosto -con Dimarco in difesa e Felipe Anderson a segnare di testa.Le noie fisiche di, che non si è mai adattato dal suo arrivo a Milano circa un anno fa, gli hanno fatto largo sulla sinistra, lui ci ha messo la corsa e il suo sinistro,Fino ad arrivare al piattone di giustezza sull'invito di Barella nella finale di Supercoppa Italiana.A questo punto: già in estate ilsi era fatto avanti con una proposta di prestito con diritto di riscatto, rifiutata per via della necessità di rientrare con certezza dall'investimento fatto a inizio 2022.- e aspetta solo l'offerta giusta da presentare all'Inter. Inter che nel frattempo deve anche dirimere le questioni legate al mercato di(che può essere il grande sacrificato), al rinnovo di contratto die al riscatto dinella batteria degli esterni,