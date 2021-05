Il terzino del Verona, ma di proprietà dell'Inter, Federico Dimarco, ha parlato a Dazn della sua esperienza in veneto.



CRITICHE - "Abbiamo fatto un'ottima partita e preso gol nell'unico tiro in porta che ci hanno fatto. Volevamo vincere ma ci prendiamo questo punto. Ci stanno le critiche dopo tante sconfitte di fila ma li inviterei a vedere gli allenamenti che facciamo in settimana, quanto ci impegniamo e sudiamo per la maglia".



PANCHINA E CRESCITA - "Quando scendo in campo do sempre il massimo, non importa se dall'inizio o dopo. Mi è servito molto quest'anno, prima di Verona guardavo meno la fase difensiva ma lavorando col mister mi sono migliorato tantissimo".