Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, nonché ex CT della Nazionale, ha parlato a Radio Anch'io Sport, su Radio Rai.



Una domanda anche sulle sue dimissioni da CT della Nazionale dopo Euro 2000 e dopo le critiche ricevute da Silvio Berlusconi.



"Se mi sono mai pentito di aver dato le dimissioni dopo Euro 2000? No, non mi sono pentito. Quando partono i fulmini non sono quasi mai a ciel sereno, qualche nuvole c'era. Il passato è passato, le cose sono andate così".