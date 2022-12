Le dimissioni di Alfredo Trentalange da capo dell'Aia hanno scatenato il caos attorno al mondo degli arbitri. Entro 90 giorni ci sarà la convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto e sta partendo il toto-nome per sostituirlo con un grande sogno e due idee.



COLLINA - Il sogno per l'Aia risponde al nome di Pierluigi Collina che dal mondo degli arbitri italiani è lontano da tempo e continua a gestire quelli internazionali con la Fifa. In sostanza un grande del passato non collegato al presente, ma è complicatissimo vederlo fare un passo indietro nella sua carriera.



DUE IDEE - Oltre a Collina si fanno i nomi di Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri e Gianluca Rizzoli che designatore lo è stato. Ma emerge anche l'idea alternativa di cercare una figura che col mondo arbitrale non c'entra niente, un manager estraneo ma con grande profilo gestionale.