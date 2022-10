Anteha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa pre-Milan: "Ci aspetta un big match, si decide chi resterà in Europa. Big perché sta arrivando una grande squadra: il Milan. Sono felice e orgoglioso perché ci aspetta un altro spettacolo. Il Milan è il favorito, ma noi abbiamo voglia di vedere la primavera in Europa. Vogliamo accontentare i tifosi. Dobbiamo dare il massimo. Se riusciamo a farlo e con una dose di fortuna sportiva, possiamo ottenere il risultato sperato"."La situazione nella squadra è buona, tutti sono disponibili. Questa è la nostra 26esima partita in questa stagione, ed è un grande successo che abbiamo così tanti giocatori sani"."Dobbiamo essere un po' più coraggiosi, più coraggiosi. Essere più verticali. Dobbiamo essere concentrati al massimo per 90 minuti. Abbiamo visto a Milano che possiamo giocarcela contro di loro. I giocatori sono consapevoli che non c'è una drastica differenza di qualità e che se diamo il massimo, le nostre possibilità aumentano"."Dobbiamo fare di tutto per accorciargli lo spazio per non usare la sua velocità. Ci aspetta una partita impegnativa, spero in una Dinamo coraggiosa"."Il Chelsea ha giocato a Zagabria, ora sta arrivando il Milan. Non siamo un secchio da prendere a calci. Qualcosa abbiamo imparato tutti, dopo quattro turni è tutto aperto. Tutto dice che la Dinamo è buona, voglio che i giocatori giochino con gioia e senza problemi".