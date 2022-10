Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà il polacco Szymon Marciniak; nell'unico precedenti i rossoneri hanno perso 3-2 ad Anfield contro il Liverpool.



Arbitro: Szymon Marciniak

Assistenti arbitrali: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz

Quarto uomo: Tomasz Musiał

VAR: Tomasz Kwiatkowski

AVAR: Bartosz Frankowski





SECONDO TEMPO

82' Pobega segna il 5-0, ma a inizio stagione Origi è in fuorigioco. Gol giustamente annullato.



58' spinta di Ljubicic su Tonali, rigore per il Milan. Giusta la decisione di Marciniak.