Miroslav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa pre-Milan: "Ci aspetta una grande partita, contro un grande club. Non c'è molto di cui parlare, abbiamo una partita importante contro un grande club. I tifosi ci spingeranno"



Cosa avete imparato dal ko di Milano?

"La partita di Milano è stata difficile per noi, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo subito gol sfortunati e poi è stato difficile rientrare. Comunque li abbiamo studiati in campo. Adesso ognuno di noi ha 'una loro foto'. Dobbiamo essere coraggiosi, loro hanno una squadra e delle persone fantastiche. Ma dobbiamo essere più coraggiosi e determinati. Ogni partita è diversa, neanche loro avranno fretta. Dovremo prepararci per diverse fasi del gioco".



Orsic è il miglior marcatore europeo della Dinamo, ma è caduto in una piccola crisi e non ha segnato un solo gol a ottobre...

"Non penso molto ai numeri, ogni attaccante ha i periodi bui, devo solo continuare a lavorare bene e i gol torneranno".



Cosa cambia rispetto alla prima partita col Chelsea?

"Sono due situazioni diverse. Adesso è più facile per noi. Prima della prima partita del girone non sapevamo cosa aspettarci. Abbiamo iniziato bene, abbiamo battuto il Chelsea e questo ci ha dato un po' di fiato. Ora dobbiamo continuare così".



Dopo anni di attesa, la Dinamo può provarci in Europa...

"Questo è esattamente ciò di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi. Questo sarebbe il coronamento e spero che ci riusciremo di un percorso".