Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è stato ospite di Super Tele su Dazn:



"Contro il Napoli? È stimolante affrontarli, un piacere vederli. Allo stesso tempo ti auguri che non siano nelle condizioni migliori. Frattesi? Il prossimo step è la continuità, sta crescendo e deve continuare a farlo perché non si smette mai di dimostrare. Offerte? Devo dire che quest'estate un pochino ero preoccupato, ma chi se n'è andato, fortunatamente non tutti, è stato ben sostituito".