Il Sassuolo e Alessio Dionisi stanno bene insieme. Il tecnico toscano ha creato una squadra a sua immagine e somiglianza, che gira. Ora Roma e Napoli lo osservano. I giallorossi lo prendono in considerazione per il dopo Mourinho, i partenopei nel caso in cui non andasse bene con Garcia. Lo riporta Tuttosport.