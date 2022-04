Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta a Dazn la sconfitta per 6-1 patita a Napoli: "Si fa fatica a trovare qualcosa che sia andato giusto oggi, difficile parlare dopo un risultato del genere ma ci è anche successo il contrario e va accettato. Come giusto, mi assumo tutte le responsabilità. Siamo entrati male in campo, quando prendi 2-3 gol subito dopo aver perso all'ultimo con la Juve non ci ha permesso di fare tutto ciò che volevamo. Non ci sono colpevoli, ci metto io la faccia senza scaricare responsabilità. Nei giorni scorsi la nostra tensione non sembrava allentata, ok abbiamo speso a livello fisico e mentale contro la Juve, con cui abbiamo incassato un risultato non rispondente al buon gioco espresso. Ma questo non conta in una sconfitta come questa di Napoli, già siamo una squadra poco fisica ma se non ci mettiamo sufficienza nei duelli diventa difficilissimo. Non è giusto addentrarmi sui singoli episodi, nonostante questo ko devo dire che questo Sassuolo sta compiendo un bel Sassuolo. Siamo demoralizzati, ma può farci bene per le prossime partite: avremo tanta motivazione per affrontare le ultime tre gare, ci sono 9 punti e dobbiamo guardare avanti con fiducia."