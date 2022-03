Presente alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini a Milano, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato del momento della sua squadra: "Gioco di qualità? Forse Juric non è tanto d'accordo, a Torino non abbiamo fatto molto bene... Lavoriamo serenamente perché la piazza ce lo permette. Tanti elementi neroverdi in Nazionale? Fa onore al Sassuolo e mi rende orgoglioso. Allo stesso tempo dovremmo farci anche qualche domanda se così tanti arrivano dal Sassuolo e non da altre squadre. Carriera? Non mi aspettavo di arrivare a questi livelli. Serie A? Il livello qualitativo si è alzato perché tutte cercano di giocare e non di speculare. Ovvio che poi la differenza la fanno i giocatori"