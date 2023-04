Od almeno questo è quanto sperano i tifosi di fede bianconera che, sempre più a lungo, hanno aspettato il ritorno in campo dell’amato campione francese. Dopo la mancata convocazione per il match contro la Lazio,Pogba ha aumentato i carichi in allenamento, corre in gruppo, scalpita. L’ex United – insieme a tutto l’ambiente della Continassa – è convinto e fiducioso di poter tornare nella lista dei convocati e, magari, assaggiare di nuovo quel prato verde, fin troppo poco calpestato in stagione. Certo, la fiducia in lui non si è mai esaurita ma, l’annata l’ha dimostrato a più riprese, con Pogba c’è da stare cauti.Troppe, davvero troppe le partite saltate dal transalpino in stagione. Complice l’infortunio al menisco prima e la tardiva operazione al ginocchio poi,Poi, un nuovo stop, la lesione agli adduttori della coscia destra che lo sta tenendo fuori sino ad ora. Ma da questo tunnel buio,– anzi, troverebbe in realtà –. Dall’Europa League, alla rincorsa europea in campionato, sino al ritorno della semifinale di Coppa Italia da disputare a San Siro contro l’Inter. Pogba diventerebbe l’uomo in più nei meccanismi del tecnico livornese, il giocatore pronto a fare finalmente la differenza.Tornare a disposizione per cominciare a macinare minuti, forma fisica e fiducia in vista della prossima stagione., per scacciare i fantasmi di un passato fatto di infortuni, polemiche e scelte sbagliate – legassi il ritardo nella decisione di operarsi, causa Mondiali -. Chiaro che, se le cose non dovessero andare per il meglio e Pogba non si dimostrasse più all’altezza delle aspettative della società, ecco che la Juventus non potrebbe aspettare in eterno. Anche se il francese è arrivato a parametro zero dai Red Devils,, circa 10,5 milioni lordi grazie alle applicazioni delle agevolazioni del Decreto Crescita che influiscono a bilancio per poco più di 11 milioni, considerando anche gli oneri accessori di 2,5 milioni spalmati sino al termine dell’accordo. Ma per il futuro, viste anche le vicende extra calcistiche della Juventus, c’è tempo.