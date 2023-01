Il countdown del calciomercato sta per finire, domani alle 20 si chiudono le porte. Ultimi affari da chiudere, sì da strappare e idee da concretizzare. A Milano - hotel Sheraton - ma anche a Roma: Fiumicino per la precisione: Hotel Hilton. Ed è la prima volta che gli ultimi due giorni di mercato sono concentrati in due città contemporaneamente.



L'ATMOSFERA - I corridoi dell’albergo sono già pieni di dirigenti e procuratori: sorrisi e smorfie, strette di mano e trattative che saltano. C’è chi fa su e giù per l'hotel in cerca di notizie e chi ritrova vecchi amici: “Ti ricordi? Abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano”. Si passa dalla Serie A alla C, dalla Salernitana al Campobasso. Agenti che si nascondono dietro a un cellulare per non rilasciare dichiarazioni e altri con lo sguardo puntato sul telefono che fanno andare le dita veloci sulla tastiera.



AZZURRO - Nell’hotel è stato allestita anche una zona dedicata all’amarcord: ‘Un secolo d’Azzurro, la storia della nazionale italiana di calcio”. Dalla prima maglia del 1910 al Mondiale 2006 e l’Europeo 2020, passando per il cucchiaio di Totti contro Van der Sar. Ricordi ed emozioni, ma occhio al mercato: mancano meno di 48 ore al gong.



