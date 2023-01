Interessante indiscrezione della Gazzetta dello Sport su Firminio, attaccante del Liverpool, come opzione per l’Inter: “L'Inter in totale regime di autofinanziamento è costretta a percorrere una strada stretta, strettissima sul mercato: deve lavorare di fantasia, trasformare la crisi in opportunità. E, più in generale, adeguarsi a questi tempi mesti che hanno reso il campionato italiano un torneo di passaggio per chi aspetta solo i prati verdi e le sterline della Premier. In un contesto simile, i nerazzurri provano però a rovesciare la piramide e ad intercettare le occasioni in uscita dalle big inglesi (e non solo): basta mettersi in tattica di attesa e qualche esubero interessante prima o poi cadrà giù".