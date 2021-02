. Uno scenario che fa da contorno all'assemblea di Lega prevista per domani, nella quale il fronte a favore della svolta - capeggiato dalla Juventus e dal suo presidente Andrea Agnelli - spingerà per arrivare a una risoluzione. Ma, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore,e complicare ulteriormente il puzzle., piattaforma online di proprietà del numero uno del Leedsdetentrice oggi dei diritti del campionato di Serie C e dei campionati di pallavolo, pallanuoto e pallamano,. Un assist in piena regola a Sky, che mette sul piatto 750 milioni di euro - circa 90 in meno rispetto a quelli offerti da Dazn - ma non ha la possibilità di diffondere in esclusiva i contenuti della Serie A in streaming.Rilanci e controrilanci che rischiano di far slittare ulteriormente la decisione dei presidenti di assegnare già domani i diritti per la trasmissione del campionato per il prossimo triennio.- Tra i più feroci sostenitori della politica dell'attesa resta il patron del Torino Urbano Cairo, che non ha ancora perso le speranze di convincere i colleghi ad aprire ai fondi stranieri e all'ipotesi della Lega come media company per massimizzare i prossimi ricavi. In quest'ottica, restando sempre sul fronte dei diritti tv,