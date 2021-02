Secondo quanto riportato dall'agenzia Radiocor è in atto un testa a testa tra Amazon Prime Video e Sky per i diritti tv a pagamento dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 per l'Italia. Il bando per presentare le offerte è stato infatti chiuso da poco dalla Fifa. Per quanto riguarda i diritti in chiaro, invece, in pole c’è la Rai con Mediaset più defilata e che invece aveva trasmesso in chiaro gli ultimi Mondiali, quelli del 2018 in Russia, ai quali la Nazionale italiana non si era qualificata.