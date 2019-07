La trattativa per i diritti tv 2021/2024 della Serie A entra nel vivo. Si è svolta ieri l'Assemblea della Lega di A, nella quale si è deliberato sulla questione e sull'offerta presenta da Mediapro: risposta positiva e unanime da parte dei venti club del massimo campionato italiano, sì all'ipotesi di realizzazione del canale della Lega e discorsi avviati con il gruppo cinese-spagnolo.



IL COMUNICATO - Questo il testo redatto al termine della giornata di lavori: "L'Assemblea della Lega Serie A, all'unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell'art. 13 della Legge Melandri) e delibera di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato di negoziare e di definire l'accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre il 30 settembre 2019 sulla base dell'offerta economica di cui alla proposta Mediapro del 26 luglio 2019".



L'OFFERTA - Si tratta quindi sulla base dell'ultima proposta presentata da Mediapro: minimo di 1,150 miliardi di euro a stagione, più 55 milioni per diritti d'autore e 78 per costi di produzione, per un totale di circa 1,3 miliardi di euro l'anno, con garanzie finanziarie rafforzate rispetto a un anno fa, quando furono proprio queste ultime a far saltare l'accordo per il triennio 2018/2021. Un'offerta complessivamente molto superiore rispetto a quanto versato da Sky e Dazn per l'attuale triennio (+219,7 milioni l'anno) e proprio questo fattore ha contribuito a convincere i club di A ad approfondire i discorsi con Mediapro per la realizzazione di un canale unico e ufficiale della Lega che promette alla Serie A non solo l'aumento di incassi già sopracitato, ma ulteriori margini di guadagno.



EFFETTI - Serie A rivoluzionata da Mediapro e a farne le spese sarebbe Sky: è scattato l'allarme rosso, scrive Il Fatto Quotidiano. Dei 5,1 milioni di abbonati alla tv satellitare, 3,2 lo sono per il calcio e la perdita di questa fetta, qualora i diritti audiovisivi passassero al colosso cinese-spagnolo, allora Sky si ritroverebbe di fronte alla necessità di un grande ridimensionamento di stipendi e programmazione, con la possibile soppressione di SkySport24.