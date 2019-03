La Gazzetta dello Sport ha stilato l'annuale focus dedicato ai club di Serie A in cui si fa un'indagine economica relativa a crescita, introiti, costi e così via. Un report che evidenzia tutti i numeri delle squadre di Serie A, con particolare riferimento alle voci come: ricavi/costi, plus-minusvalenze, risultato netto, debiti netti e patrimonio netto, oltre alle entrate come diritti tv, commerciale e stadio.