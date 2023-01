La Lega Serie A si prepara. L’obiettivo dei club è quello di arrivare a dama entro la fine della stagione, e quest’oggi si è consumato un passaggio molto importante. L’Antitrust infatti,: presto si potrà pubblicare il bando per procedere poi all’assegnazione. Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si legge “della domanda di servizi per gli operatori attivi in tale comparto. L’articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in termini. In generale, la possibilità di offerte da parte di più operatori,o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio”.- Di fatto l’Antitrust invita laa creare meno pacchetti esclusivi, in modo tale da favorire la concorrenza tra operatori. Lo scopo?e di conseguenza. Ma pure per dare a questi ultimi maggiori libertà di scelta sull’abbonamento