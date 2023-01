Il mercato dei "parametri zero" toglie e dà; lo sanno bene le squadre italiane che in questi ultimi anni hanno esultato per grandi acquisti a zero ma anche visto giocatori importanti partire a fine contratto come Perisic, Donnarumma, Kessié, Calahonoglu, Dybala e molti altri. E in questa categoria si aggiungeranno altri nomi eccellenti a giugno 2023. In alcuni casi per scelta condivisa tra giocatore e club mentre per altri, il rischio è di un addio non voluto da parte delle società. E potrebbe essere questo il caso di Milan Skriniar, in scadenza con l'Inter e che ancora non ha comunicato quale sarà il suo futuro. Non solo i nerazzurri, anche altre big come la Juventus e la Roma hanno diversi giocatori che potrebbero lasciare il club a zero a fine stagione.



In gallery la top 10 dei giocatori in scadenza per valore (dati Transfermarkt) in Serie A. Non sono in questa lista giocatori importanti come Edin Dzeko dell'Inter e Olivier Giroud del Milan.