La Serie A ha avuto la sua risposta: l'attuale bando per i diritti tv del massimo campionato non saranno rivisti e rimarranno in scadenza al 30 giugno 2024. La "legge Lotito" è stata infatti tagliata, o meglio stralciata, e non è stata inserita all'interno del cosiddetto Decreto Milleproroghe del Governo. Un emendamento che avrebbe esteso la validità degli attuali accordi con Dazn e Sky fino al 2026, allungando di fatto a 5 anni la durata dei passati accordi.



Era stato proprio l'attuale presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, Claudio Lotito a spingere per questa modifica normativa, ma secondo Repubblica sono stati i rilievi del Quirinale, che ha posto questioni di merito e di metodo sulla norma a frenare il tutto. A questo si aggiungono anche questioni interne a Fratelli d'Italia a cui non sta piacendo "l'eccessivo protagonismo" di Lotito.



E Dazn? Visto l'imminente ingresso nell'ultimo anno di accordi, ha lanciato una nuova promozione. Per chi si abbona o riabbona fino al 14 febbraio 2023 l’abbonamento standard è scontato al prezzo speciale di 20,99 euro, 30% in meno, per almeno 12 mesi.