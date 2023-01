Prende il via oggi l'assemblea di Lega della Serie A, un punto di svolta fondamentale per il futuro dato che si dibatterà di riforme e diritti tv per il prossimo triennio. Sarà anche la prima assemblea della nuova Juventus.



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Accordo Collettivo AIC.

5. Riforme organizzative: informativa.

6. Diritti audiovisivi nazionali ed internazionali trienni 2021/2024 e 2024/27.

7. Varie ed eventuali