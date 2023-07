La partita per idellaper il triennio 2024/2027 o per il quinquennio 2024/2029 prosegue. "Siamo nel momento decisivo" ha detto il presidente di Legaal termine dell'assemblea di ieri, confermando poi la proroga fino a un massimo di 30 giorni per valutare al meglio le offerte dei tre broadcaster coinvolti -per la partita in chiaro del sabato sera. Ma qual è la situazione?- Si procede a passo spedito e, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si lavora in due direzioni. Da una parte il format dell'offerta televisiva, che modificherebbe il mosaico della giornata: non ci sarebbero più tre partite la domenica alle 15, la finestra unica del primo pomeriggio del calcio che fu, ma soltanto due;: un broadcaster detentore di tutta l’esclusiva (vedi Dazn), un altro con alcune partite in co-esclusiva (vedi Sky), un nuovo ingresso per la gara in chiaro (Mediaset). Si andrebbe verso un duopolio con un broadcaster - quasi certamente- a reggere le fila dell'acquisto a pagamento e un altro -- che porterebbe la sua offerta in chiaro, la famosa partita del sabato sera. Questa parte però, evidenzia la rosea, potrebbe essere anche più ricca, con più di una gara. E le quattro serate, anziché tre, potrebbero essere lo strumento per questo ulteriore cambiamento.- Già alla prossima Assemblea di Lega, convocata per il 14 luglio, ci potrebbe essere qualche aggiornamento significativo o addirittura definitivo per non raggiungere il termine ultimo della proroga (2 agosto). Per quanto riguarda l'aspetto economico, la cifra fissata dalla Lega Serie A per i diritti 'italiani' del campionato è di. Una cifra alta che non verrà raggiunta, l'obiettivo è difendere le cifre dell'ultimo bando (930 milioni) e magari superarlo, andando a sfiorare il milardo. L'alternativa, in caso di fumata nera nelle trattative private, nel cassetto resta il piano B del Canale Lega.