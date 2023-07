Prenderà il via oggi, presso la sede in Via Rosellini a partire dalle 14.00 in seconda convocazione l'assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A in cui i rappresentanti dei 20 club discuteranno in particolare dei diritti tv per il quinquennio 2024/2029 .



L’ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. DIRITTI AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni.

5. BILANCIO 2023-24: preventivo.

6. Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti

audiovisivi della stagione sportiva 2023 - 2024.

7. Varie ed eventuali



SPERANZA 900 MILIONI - Dopo la pubblicazione del bando con addirittura 8 proposte di pacchetti differenti e la cifra minima fissata in 1,2 miliardi di euro, la Lega si è vista costretta a procedere con le trattative private dato che la cifra proposta si è rivelata essere di molto al di sotto della cifra richiesta. Dopo gli incontri andati in scena con gli enti privati e la commissione composta fra gli altri da Galliani, Marotta e De Laurentiis, la speranza della Lega Serie A è quella di incassare circa 900 milioni di euro con 3 opzioni differenti.



COME SI VEDRA'? - Sono infatti 3 i principali attori interessati a trasmettere le partite della nostra Serie A e sono Sky, Dazn e Mediaset rappresentanti tre piattaforme inevitabilmente differenti. La Lega sta valutando 3 combinazioni possibili. La prima simile a quella odierna con la "combo" Sky-Dazn (da definire quante gare e quali a testa). La seconda vede Dazn in posizione di dominanza con 9 partite in esclusiva e 1 in chiaro diffusa da Mediaset. Mentre la terza vede la compartecipazione di Dazn, Sky e Mediaset con 1 partita trasmessa sempre in chiaro dall'emittente del biscione.