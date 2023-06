Giornata importante per il calcio italiano., dopo che le prime offerte non hanno raggiunto il minimo garantito che avrebbe costretto la Lega ad accettare. Le trattative scatteranno a partire dalla mattinata, in un hotel del centro di Milano, e vedranno impegnate DAZN, Sky e Mediaset (le prime due per i pacchetti pay, mentre l’ultima vuole la gara del sabato sera).- Sarannoi componenti della commissione di dirigenti e presidenti che tratterà con le emittenti, insieme all’amministratore delegato della Lega Luigi: l’AdLuca; il legaleAngelo; il presidente dellaClaudio; il presidente delAurelio; il vicepresidenteStefano- Come riporta Calcio e Finanza,. La Lega Serie A per cercare di massimizzare il profitto non sarà strettamente legata alle offerte che le emittenti hanno presentato per le singole opzioni:Il bando sui diritti tv spiega che “la fase di trattative private, fatte salve proroghe dovute ad esigenze organizzative, presso la sede della Lega Serie A o in altra sede preventivamente comunicata. I soggetti partecipanti devono presentare idoneadi avere i poteri necessari per impegnare in sede di trattativa privata i rispettivi Offerenti ed eventualmente sottoscrivere, al suo termine, l’Offerta. Al termine della trattativa privata ognuno dei soggetti partecipanti può presentare propria Offerta mediante, il quale procede all’apertura nell’ora successiva. L’Offerta formulata dall’Offerente all’esito della trattativa privata deve esseredi cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.3. All’esito dell’apertura delle buste alla presenza del notaio, l’Assemblea di Lega Serie A è “appositamente convocata per lo stesso giorno di trattativa privata o, nel caso questa abbia a prolungarsi, per il giorno lavorativo seguente”.