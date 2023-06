Tanto punta ladi incassare dalla vendita dei diritti tv nel triennio nel 2024-2027, oppure per più anni, fino a toccare il 2029. Una missione difficile, e nella giornata di domani ci sarà un primo passaggio importante:ci sarà l'apertura delle buste presentate dai vari broadcaster. I pacchetti presentati sul mercato sono ben otto come vi abbiamo spiegato QUI: tanti gli incastri in un bando che non prevede nè l'ingresso di fondi, nè tantomeno la creazioneAlmeno per ora.- Domani i 20 club coinvolti leggeranno le offerte presentate, ma intanto emergonoSky e Dazn, come previsto, hanno fatto una loro proposta, così come pure Mediaset secondo i colleghi di ItaliaOggi. Il gruppo di Cologno Monzese, che solo pochi giorni fa ha perso il suo fondatore, ossiaè interessato alla trasmissioneDa capire invece il ruolo di Amazon, la quale ha rinnovato i propri diritti per la trasmissione di una gara della 'nuova'a partire dal 2024.- Al momento inoltre, non sono della partita la Rai, e il gruppo Warner Bros Discovery, che in chiaro può trasmettere con il canale Nove. A queste ci sono da aggiungere Apple e Paramount, neo-sponsor. Difficile però immaginare che domani, in Assemblea, si proceda già con qualche assegnazione: molto probabilmentenel bando. In quest'ultimo caso si dovrà ricorrere