Il Coronavirus ha causato degli squilibri economici e a risentirne sono ovviamente anche le emittenti televisive, con gli eventi sportivi che chiaramente non sono più trasmessi.



SKY, DAZN e IMG hanno chiesto il rinvio del pagamento dell'ultima tranche stagionale per quanto riguarda i diritti tv. Le tre emittenti hanno versato cinque delle sei rate previste per raggiungere 973 milioni di euro, cioè il tasso annuale dei diritti televisivi. La Lega ha ricevuto la richiesta e affronterà l'argomento al prossimo consiglio. Deciderà la maggioranza se le tre emittenti dovranno versare i 162 milioni restanti. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.