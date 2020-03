Il calcio non si gioca, ma nelle stanze dei bottoni proseguono i discorsi per il futuro. Uno dei temi economicamente più importanti riguarda i diritti televisivi. Secondo il Corriere dello Sport, la Lega Serie A vuole coinvolgere direttamente i broadcaster: in questi giorni ci sono già stati contatti con Sky e Dazn.



Nei contratti non ci sono clausole che consentano ai broadcaster di non pagare una parte della loro quota stagionale: 780 milioni di euro per Sky, 193 milioni per Dazn e Img, che ha acquistato i diritti della Serie A per l'estero. Però ci sarebbe stata la richiesta di una sorta di sconto sull'ultima tranche dei pagamenti e da parte dei club ci sarebbe stata un'apertura in cambio della garanzia di un sostegno in crescita per il prossimo triennio dal 2021 a 2024.



Intanto la Lega Serie A sta accelerando nella compilazione dei nuovi bandi: ieri si è riunita a distanza la commissione per i diritti tv che farà il punto ai club nell'assemblea di lunedì. Sullo sfondo c'è sempre la proposta di Mediapro. Ma, qualora la Serie A trovasse un accordo con gli attuali broadcaster, i discorsi con l'agenzia spagnola potrebbero interrompersi definitivamente.