Altro giro altra corsa e, ancora una volta all'orizzonte un'altra fumata grigia.e ancora una volta fra Sky e Dazn i 20 club si troveranno fermi sulle rispettive posizioni che, soltanto lo scorso 26 febbraio, avevano dato un esito nullo.pronti ad entrare nel nostro calcio con un'offerta da oltre 1 miliardo di euro. Di fatto è qui, sulla gestione di questa offerta, che i club si sono spaccati conche si sono messe di traverso sull'assegnazione dei diritti tv per poter trattare, in contemporanea, anche l'offerta dei fondi.A tal proposito durante l'assemblea è prevista ancheche si inseriranno nel dibattito, anche se è già improbabile che possa pervenire da loro un’offerta più alta rispetto a quella attualmente fra le mani dei club.Il tempo stringe, perchée quindi, sebbene ci sia ancora tempo, la volontà del Presidente Dal Pino è quella di mettere ancora una volta i club davanti alle proprie responsabilità anche se la votazione, è già previsto, non riserverà sorprese positive né per Sky e né per Dazn.