Il Milan Primavera del neo allenatore Ignazio Abate non parte con il piede giusto all'esordio nel campionato Primavera 1 ed esce malamente sconfitto per 5-3 dopo essere stato in vantaggio per 3-1 contro il Frosinone. Male tutto il reparto arretrato sia di reparto che individualmente con il portiere Pseftis e i difensori Bozzolan e Nsiala colpevoli in molte delle occasioni da gol dei gialloblu. Di El Hilali (doppietta) e Rossi i gol rossoneri