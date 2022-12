Oliver Bierhoff non è più il responsabile dell'area tecnica della DFB, che saluta dopo 18 anni. L'ex attaccante ha risolto il contratto che lo legava alla Federazione tedesca fino al 2024, lo ha anticipato il presidente federale Bernd Neuendorf e poi lo ha confermato la Federazione stessa con una nota ufficiale. Una decisione dovuta al disastro della Germania ai Mondiali in Qatar, con la squadra guidata da Flick eliminata nella fase a gironi.



PARLA BIERHOFF - Dopo l'addio alla DFB, Bierhoff ha spiegato: "Il mio lavoro è sempre stato guidato dalla convinzione che avrei dovuto fare del mio meglio per la DFB e le squadre nazionali. Mi fanno molto male le prestazioni della Nazionale maschile ai Mondiali di Russia e Qatar. Per questo non me ne andrò senza la necessaria autocritica. Negli ultimi quattro anni non siamo stati in grado di sfruttare i successi precedenti e dare ai tifosi motivo per festeggiare di nuovo. Alcune decisioni in cui credevamo non si sono rivelate quelle giuste. Nessuno se ne pente più di me. Me ne assumo la responsabilità. Auguro alla DFB ogni successo nei loro compiti importanti. Spero che anche in futuro i tifosi continueranno a sostenere con passione le nostre squadre".