Ladinon ingrana: due sole vittorie sul campo, una a tavolino, tre pareggi e questa sera la prima sconfitta, arrivato nel match clou di Champions contro il. Zero tiri in porta, squadra lunga, sfilacciata e senza certezze: i bianconeri non hanno fatto una bella figura contro Messi e soci, con una sfida che è finita 2-0 ma che ha regalato tante chance ai blaugrana. E sui social, di questo, se ne sono accorti i tifosi bianconeri e per qualcuno Maurizioè già un rimpianto:Sarri iniziò la Champions pareggiando 2-2 in casa dell'Atletico Madrid, rischiando di vincerla e fornendo la miglior prestazione di inizio stagione; la prima sconfitta l'ha incontrata a dicembre, contro la Lazio, nel 3-1 per gli uomini di Simone Inzaghi. Squadra diversa, meno giovane, ma con più certezze. Che quasi mancano ai tifosi...