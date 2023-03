"Sono sicuro che faremo una grande gara". Parlava così Marco Verratti, centrocampista del Psg, alla vigilia dell'attesissima sfida dei parigini in casa del Bayern Monaco valevole per gli ottavi di Champions League. Il regista abruzzese però, non sapeva ancora cosa lo avrebbe atteso il giorno dopo la sfida in casa dei tedeschi persa 2-0: netta bocciatura dei quotidiani francesi e voti bassissimi in pagella. Colpa di due errori, molto gravi, dell'ex Pescara che hanno spianato la strada ai gol dei bavaresi. Grottesco il primo: palla persa dentro l'area e una vera e propria autostrada per il gol di Choupo-Moting.



L'ATTACCO - Contro Verratti si è scagliato pesantemente Daniel Riolo, noto giornalista, sugli schermi di Rmc Sport: "Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare gli arrosticini, passeggiare in riva al mare e bere i suoi shot - la dura uscita in tv -. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio: è un giocatore da strada". In patria gli attacchi nei confronti del 30enne sono stati numerosi: ciò nonostante il classe 1992 sia uno prediletti di Nasser Al-Khelaifi, numero uno dei parigini. A confermarlo il recente rinnovo fino al 2026 con tanto di stipendio superiore ai 14 milioni di euro l'anno.