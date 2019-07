Il mondo dello spettacolo piange Cameron Boyce, giovanissima star delle serie televisive di Disney Channel, Jessie e The Descendants. L'attore è morto nel sonno a soli 20 anni. Un portavoce della famiglia ha spiegato: "Con il cuore in mano annunciamo che abbiamo perso Cameron, è morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello". Secondo alcuni media statunitensi, a stroncare Cameron sarebbe stata una crisi epilettica.



Intanto la Disney ha pubblicato il primo trailer italiano del nuovo film Mulan, che uscirà nei cinema americani il 27 marzo 2020 basato sull'omonimo lungometraggio animato del 1998.

Il cantante Marco Mengoni darà la voce a Simba nell'edizione italiana del nuovo Re Leone, in uscita il prossimo 21 agosto in Italia.