Il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella ha parlato all'Ansa al termine dell'incontro con i Ministri Urso e Abodi in seguito ai disservizi Dazn dopo la disastrosa giornata del 4 gennaio e i problemi nella visione della giornata di campionato e in particolare di Inter-Napoli.



"DAZN ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà gli utenti anche secondo quanto previsto dalla delibera dell’AgCom. L’incontro con il ministro è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale".