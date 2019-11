La Juventus perde Matthijs De Ligt per la trasferta di Mosca che può valere il passaggio agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Il difensore olandese ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra nel derby contro il Torino e non sarà convocato da Maurizio Sarri per la partita contro la Lokomotiv. Il calciatore sarà valutato con maggiore attenzione nei prossimi giorni in vista di un suo possibile impiego nel posticipo nella prossima giornata di campionato contro il Milan.



Ci sarà invece Dybala, che ha svolto lavoro personalizzato ma che è regolarmente tra i giocatori disponibili. Ecco la lista completa, nella quale non figura nemmeno lo squalificato Cuadrado:



1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon