Il dito puntato al cielo, lo sguardo verso il figlio che non c'è più. Il 100° gol segnato in Premier League,come annunciato dal giocatore sui suoi canali social. 99 gol festeggiati col sorriso, ma in occasione del centesimo c'è un mix di tristezza e commozione. Un'esultanza speciale ed emozionante, che mai avrebbe voluto fare.Il gol del portoghese serve a poco al, che. Anzi, i Red Devils devono difendere l'accesso alla prossima Europa League. Rangnick butta l'occhio alla classifica e CR7 guarda in alto, in cielo. Lì da dove il piccolo avrà guardato il gol di oggi. E forse, un po', avrà esultato anche da lassù.Ronaldo ha ritrovato il gol dopo. Il portoghese non c'era ma Anfield ha voluto stringersi a lui con un lungo applauso al minuto 7 della sfida tra i Reds e la squadra di Rangnick; nel post partita Cristiano ha ringraziato i tifosi avversari con unsui social: "Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento". Oggi è tornato, con gol e dedica speciale.