A cinque giornate dalla fine - più tutte le varie gare da recuperare - la situazione in Premier League è ancora apertissima: Manchester City e Liverpool si stanno giocando il titolo in un testa a testa che andrà avanti fino alla fine, ma anche in chiave Europa e zona retrocessione non c'è nulla di deciso., scontro diretto per la qualificazione in Champions: i Gunners sono quarti insieme al Tottenham - gli Spurs sono avanti per differenza reti - e a +3 dai Red Devils, che vorrebbero consegnare a ten Hag una squadra in Champions League. Molto passa dalla sfida di oggi., il Norwich ultimo in classifica ospita il Newcastle e alla stessa ora si gioca anche Leicester-Aston Villa. Alle 18.30 Antonio Conte sfida Christian Eriksen, ex di turno: una sorta di rimpatriata tra i due che avevano lavorato insieme all'Inter; sfida nella sfida quella tra Brentford e Tottenham, con gli Spurs che cercano punti per consolidare il quarto posto.