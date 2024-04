Diverse scosse di terremoto a Napoli: 'Inquietudine nel ritiro degli azzurri'

9 minuti fa



Diverse scosse di terremoto sono state registrate a Napoli in mattinata. Alle 12:30 andrà di scena il match di Serie A tra Napoli e Frosinone: l'evento è confermato, i cancelli allo stadio sono già aperti. Come riporta Radio Kiss Kiss, in ritiro all'hotel Serapide a Pozzuoli i tesserati del club azzurro hanno avvertito le scosse con "leggera inquietudine".