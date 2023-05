Quando allenava i club, Robertoera un po’ croce e delizia dei suoi presidenti. Portava a casa trofei e vittorie, questo è vero, ma si segnalava anche per le richieste sul mercato. Chiedeva giocatori su giocatori, era bravo nel farseli prendere, aveva i suoi pupilli e li voleva sempre con sé, a ragion veduta.. È successo con, succederà con altre stelline dal doppio passaporto, sta succedendo anche con Halid. È lo stesso centrocampistaa confermarlo.- A Cronache di Spogliatoio, il classe 2005 ha rivelato: “”. È la svolta per questo ragazzone di 18 anni che, partendo dall’Africa, ha trovato il paradiso calcistico in Inghilterra, passando per una felice infanzia in Italia.Qui esplode la sua carriera di calciatore. Diventa un pilastro delle giovanili dei Toffees, il capitano dell’U18, in una stagione, quella attuale, in cui ha già fatto registrare 22 presenze, 3 gol e un assist facendo la spola tra la sua squadra e quella Under 21. Il primo contratto da professionista con l’Everton è dietro l’angolo, gliel’hanno assicurato a Liverpool dopo i fitti colloqui con Mikael, ex difensore di Inter e Manchester United e ora suoAll’Everton, Halid Djankpata ci arriva quindi dopo un lungo viaggio, una vita in cui non è mai stato fermo. Anche in campo è così.si prende le lodi di uno che quelle zolle del campo le ha calpestate, come Frank, ex allenatore dell’Everton, che per primo ha scommesso su di lui, convocandolo con la Prima Squadra. Un viaggio partito dall’, società dilettantistica brianzola. Lui infatti cresce nel Lecchese ma è in Brianza dove inizia a giocare e dove le leggende su di lui si sprecano.Inizia a giochicchiare a 4 anni, a 8 affrontava già quelli di 12. “. A causa della distanza però rifiutai, i miei genitori non potevano accompagnarmi”, dice a Cronache. Nel 2016 la svolta, involontaria. Ha 11 anni quando i suoi, per il bene del nucleo familiare e per creare migliori condizioni di vita futura, scelgono di trasferirsi in Inghilterra. Qui firma con ilFc. Tempo qualche settimana e. Sceglie quest’ultimi. “Cercavo un posto in cui esprimermi, non volevo andare in uno dei top per rischiare di bruciarmi. In Italia ero un gigante, facevo l’attaccante e segnavo un botto di gol a partita, in Inghilterra fisicamente sono uno dei tanti, il calcio qui è estremamente più fisico e sono stato arretrato a centrocampo”, ha confessato.- In Benin, Djankpata ci è anche stato per capire il Paese e il calcio lì maIl suo idolo è Paul, ma da buon juventino apprezza molto Andrea, ma anche Marioe, approfittando della sua permanenza sul lato blu della Mersey, ha fatto amicizia con. Il ragazzo col passaporto italiano e togolese ha spiccate doti da leader e non vede l’ora che si concretizzino questi primi approcci con ladi. In una precedente intervista a La Gazzetta dello Sport, aveva detto: ‘L’Italia? Ho ricordi bellissimi, è ancora casa mia.. Mi sento italiano a tutti gli effetti, anche se alcuni haters sui social mi hanno scritto il contrario”. Invece, per buona pace anche di questi, Halid italiano lo è e, se tutto continua a filare liscio, sarà presto anche in maglia azzurra.